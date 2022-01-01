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Происшествия1 января 2022 11:39

В Самаре на Волжском шоссе произошла массовая авария 1 января 2022

В ДТП пострадали как минимум три машины, одна из них врезалась в столб
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Все три машины ехали в одном направлении.

Все три машины ехали в одном направлении.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре днем в субботу, 1 января 2022 года, произошло массовое ДТП. На Волжском шоссе около поселка Управленческий столкнулись как минимум три машины. Один автомобиль вылетел с дороги и врезался в столб, сообщил корреспонденту «КП-Самара» очевидец.

- Машины ехали в одном направлении - в сторону Сорокиных хуторов и врезались друг в друга по цепочке. Одну выбросило на обочину в месте, где заканчивается отбойник, прямо на столб. Еще у одной сработала подушка безопасности, - рассказал собеседник.

На месте работают спасатели и полиция. Информации о пострадавших пока нет.