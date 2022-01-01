В Самарской области серьезно похолодает 3 января 2022 года

Синоптики обещают, что с каждым днем на следующей неделе будет все холоднее. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области с понедельника, 3 января 2022 года, начнется похолодание. Синоптики Приволжского УГМС сообщают, что ночью с воскресенья на понедельник будет -11… -16, а днем в -9… -14. Ночью местами пройдет небольшой снег, а днем будет без существенных осадков. При этом будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

Во вторник, 4 января, будет еще холоднее: -17… -22 ночью и -10… -15 днем. Пройдет небольшой, местами умеренный снег.

В воскресенье, 2 января, потеплеет до плюсовых значений -4… +1, будет идти снег, иногда мокрый.