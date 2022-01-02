В Самарской области мужчина оформил микрозайм с телефона бывшей сожительницы

Молодого мужчина, пытавшегося присвоить деньги, задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодого мужчину из Сызрани будут судить по обвинению в мошенничестве, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что ей на телефон приходят сообщения о задолженности по микрозайму, который она не брала.

Полицейские проверили документы и выяснили, когда с телефона женщины оформлялся кредит. Как выяснилось, взятые деньги поступили на счет бывшего сожителя заявительницы. Его задержали и доставили в полицию.

Он рассказал полицейским, что взял у своей сожительницы телефон под тем предлогом, чтобы позвонить, а на самом деле оформил кредит.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.