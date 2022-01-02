Четверо пострадали в столкновении трех автомобилей в Самарской области

Три "Калины" столкнулись на трассе под Самарой. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Четыре человека пострадали в столкновении трех легковых автомобилей на трассе М-5, сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла 2 января, в воскресенье, на 969-м км трассы М-5 «Урал» в 5:50 утра. По имеющимся данным, столкнулись три автомобиля «Калина». Сейчас полицейские устанавливают причины произошедшего.

В результате аварии пострадали 4 человека, одного уже отпустили домой. Ранее в Самаре на Волжском шоссе произошло ДТП с несколькими автомобилями.

В МЧС региона сообщали о сложных погодных условиях 2 января, прогнозировался сильный снег. Водителей призывают быть внимательнее на дорогах.