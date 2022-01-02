В ДТП на Волжском шоссе 1 января 2022 в Самаре пострадали два человека

На Волжском шоссе 1 января произошла авария. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Два человека пострадали в аварии на Волжском шоссе в Самаре, которая произошла 1 января.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, женщина за рулем «Тойоты» при перестроении не пропустила автомобиль Audi A6, который имел преимущество в движении, в результате чего и произошла авария.

Как сообщают в полиции, водитель Audi 64 раза привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В том числе, 40 раз – за превышение скорости.

В результате аварии травмы получили водитель «Тойоты» и пассажир Audi.