В Самарской области снижается количество новых заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки коронавирусом заразились 283 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе ежедневно снижается количество новых заболевших. Самарская область, еще пару месяцев назад уступавшая только Москве, Санкт-Петербургу и Московской области по приросту новых заболевших, сейчас вернулась к показателям, которые были в июле 2021 года.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 200 607 человек, из которых выздоровели 160 109, умерли – 6 307 заразившихся, в том числе, 17 – за прошедшие сутки.

В целом по стране за сутки 18 233 новых заразившихся в 84-х регионах страны, всего с начала пандемии заболели порядка 10,5 млн человек.