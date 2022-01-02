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Общество2 января 2022 10:30

В отношении бывшего судьи, ехавшего с признаками опьянения, составили протокол в Самаре

Материалы по факту случившегося направлены в прокуратуру
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Автомобиль, в котором ехал бывший судья, остановили около Фрунзенского моста. Фото - группа "Ночной Патруль Самара"

Автомобиль, в котором ехал бывший судья, остановили около Фрунзенского моста. Фото - группа "Ночной Патруль Самара"

Протокол о совершенных нарушения и отказе проходить медосвидетельствование составлен в отношении судьи в отставке, которого ранее поймали в Самаре при управлении автомобилем с признаками опьянения. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Ранее сообщалось, что при содействии активистов «Ночного патруля» остановили автомобиль «Лада», водитель которого был с признаками алкогольного опьянения. Водитель заявил, что является судьей и продемонстрировал соответствующее удостоверение. Проходить медосвидетельствование он отказался. Как оказалось в дальнейшем, полномочия судьи он сложил несколько лет назад.

Сообщается, что привлечение к ответственности даже бывшего судьи возможно только с согласия прокуратуры.

Как пишет Хинштейн, все материалы по факту случившегося направлены в прокуратуру, автомобиль судьи доставлен на штрафстоянку.

- Не сомневаюсь, что сразу после праздников - процедура лишения Гладкова статуса будет запущена. Также не сомневаюсь, что Самарская областная ККС (Квалификационная коллегия судей – прим. ред.) прекратит его полномочия за совершение грубого дисциплинарного проступка, - пишет депутат.