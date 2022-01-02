В Самаре снижается количество заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки выявили 131 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Больше всего новых заболевших в областной столице, далее в списке следует Тольятти, где 119, и Сызрань, где 20 заразившихся. В целом по области 283 новых случая.

За сутки в Самарской области 17 смертельных случаев среди заразившихся. Всего с начала пандемии в регионе 6 307 смертельных исходов.

Общее число заразившихся в области составляет 200 607 человек, из них выздоровели 160 109 заболевших. За прошедшие сутки выписали 1 376 человек.