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Здоровье2 января 2022 14:20

В Самаре 2 января 2022 коронавирусом заразился 131 человек

За сутки из больниц выписали 1 376 человек, заразившихся ранее
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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В Самаре снижается количество заразившихся коронавирусом

В Самаре снижается количество заразившихся коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки выявили 131 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Больше всего новых заболевших в областной столице, далее в списке следует Тольятти, где 119, и Сызрань, где 20 заразившихся. В целом по области 283 новых случая.

За сутки в Самарской области 17 смертельных случаев среди заразившихся. Всего с начала пандемии в регионе 6 307 смертельных исходов.

Общее число заразившихся в области составляет 200 607 человек, из них выздоровели 160 109 заболевших. За прошедшие сутки выписали 1 376 человек.