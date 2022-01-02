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Общество2 января 2022 18:32

Работу колеса обозрения в парке Гагарина в Самаре могут прекратить при сильных морозах

Колесо обозрения является популярным в городе аттракционом
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Колесо обозрения в Самаре может работать зимой

Колесо обозрения в Самаре может работать зимой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Колесо обозрения в парке Гагарина в Самаре может прекратить работу при неблагоприятных погодных условиях. Об этом сообщили в МАУ «Парки Самары».

Колесо обозрения может не работать, когда температура воздуха опустится ниже отметки в -20 градусов по Цельсию. Также причиной остановкой аттракциона могут стать сильные осадки или порывы ветра.

Колесо обозрения в парке Гагарина заработало несколько лет назад и стало одним из самых популярных аттракционов в городе. Колесо работает и зимой, у него имеются удобные кабинки, в которых тепло зимой и прохладно летом.