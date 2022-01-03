Плату за питание в детских садах увеличили в Самаре с 1 января 2022 года

С нового года плата за питание в детских садах возросла до 151 рубля в день Фото: Мария ЛЕНЦ

В Самаре с 1 января 2022 года увеличили тариф на питание в детских садах. Теперь родителям придется платить не 134 рубля в день, а 151 рубль. Соответствующее постановление подписала глава города Елена Лапушкина.

Плата за питание входит в плату, которую взимают с родителей или законных представителей за присмотр и уход за ребенком в муниципальных детских садах. Эта сумма возросла со 150 до 167 рублей.

Отметим, что оплата питания производится исходя из количества дней, которые ребенок посещал дошкольное учреждение. Еще 16 рублей из общей суммы родители отдают на иные нужды по уходу за их чадами. Оплата этих затрат вносится в зависимости от количества рабочих дней в том или ином месяце. Время пребывания ребенка в детсаду в данном случае роли не играет.