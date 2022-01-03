ЖК в 27 этажей построят на месте бывшей воинской части на ул. Ново-Вокзальной в Самаре

Работы на стройплощадке идут с весны 2021 года Фото: скриншот с видео

В Самаре на месте бывшей воинской части на улице Ново-Вокзальной построят высотный ЖК «Весна». Он будет состоять из двух секций в 20 и 27 этажей. Работы по возведению дома уже вовсю идут. Местный видеоблогер снял с высоты птичьего полета, как сейчас выглядит стройплощадка.

Застройщик — ООО «СЗ «Вымпел». Министерство строительства Самарской области выдало разрешение на работы в апреле 2021 года. Общая площадь участка — чуть более 32 тысячи кв. м. В жилом комплексе предусмотрены 330 квартир различной планировки, паркинг на 127 машино-мест и наземные гаражи. Первые этажи отведут под коммерческое использование.

Также предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Застройщик планирует обустроить две детские площадки и спортивную площадку. Запланировано озеленение — посадка деревьев, кустарников и газонов. Срок сдачи объекта в эксплуатацию — четвертый квартал 2024 года.