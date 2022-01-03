«Зимние забавы» открылись на площади Куйбышева в Самаре 2 января 2022 года

"Зимние забавы" на главной площади города будут работать до 9 января 2022 года / Фото: администрация Самары

В воскресенье, 2 января 2022 года, в Самаре заработала новая спортивно-развлекательная зона «Зимние забавы». Ее впервые разместили на площади имени В.В. Куйбышева со стороны улицы Красноармейской.

— «Зимние забавы» включают площадки для занятий физическими активностями: «Снежковый тир», «Лазерлаг», «Снежный бой», «Спортивное ориентирование и «Самара городок», — сообщили в пресс-службе мэрии областной столицы.

Эти площадки будут ежедневно открыты для посещения с 14:00 до 20:00. Последний день работы — 9 января 2022 года.

Отметим, на площади Куйбышева предусмотрены и другие развлечения. Среди них: деревянная горка (10:00-22:00), три катка — для массового катания, для игры в хоккей и для детей, «Сказочный лес» с различными инсталляциями и арт-объектами, а также ледовый городок, который населяют персонажи «Союзмультфильма». Также на площади работают сувенирные лавки, точки питания и прокат коньков.