Пять трамвайных маршрутов изменят в Самаре с 10 января 2022 года

Трамваи в течение трех лет будут объезжать участок улицы Галактионовской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В следующий понедельник, 10 января 2022 года, в Самаре изменят схемы движения пяти трамвайных маршрутов. Их пустят в объезд улицы Галактионовской. Причина — начало строительства станции метро «Театральная». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

— Движение транспорта по улице Галактионовской на участке от Вилоновской до Красноармейской будет закрыто с 10 января 2022 года до 31 декабря 2024 года. Из-за этого изменится схема движения трамваев № 5, 15, 20, 20к и 22, — уточнили в администрации Самары.

Временная схема движения трамваев № 5, 15, 20, 20к и 22 / Фото: администрация Самары

Маршрут № 5 будет поворачивать с проспекта Ленина на улицу Полевую, затем на Арцыбушевскую, Красноармейскую, Галактионовскую, Венцека, Фрунзе, Пионерскую, Чапаевскую.

Маршрут № 15 после улицы Мичурина поедет по улицам Полевой, Арцыбушевской, Красноармейской, Фрунзе, Пионерской, Чапаевской, Венцека.

Маршруты № 20 и 20к после проспекта Ленина будут поворачивать налево — на улицу Полевую. Затем они будут курсировать по улицам Арцыбушевской, Красноармейской, Фрунзе, Пионерской, Чапаевской, Венцека.

Маршрут № 22 тоже будет поворачивать с проспекта Ленина налево. Дальнейшая схема его движения: Полевая, Арцыбушевская, Красноармейская, Галактионовская, Венцека, Фрунзе.

Самарцев просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.