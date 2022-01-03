Что известно об экс-судье, которого поймали пьяным за рулем в Самаре

Самарец уже больше шести лет не носит мантию судьи / Фото: "Ночной патруль"

Стали известны подробности о бывшем судье, которого вечером 30 декабря 2021 года поймали пьяным за рулем в Самаре. Как выяснилось, мантию служителя Фемиды он не носит уже более 6 лет.

По данным из открытых источников, свой трудовой путь мужчина начал в Сызрани. С 1998 по 2001 год он трудился судебным приставом-исполнителем. Затем он больше семи лет работал юрисконсультом в администрации Сызранского района. С мая 2008 по январь 2014 года занимал пост судьи в Безенчукском районном суде. После этого он возглавил ГКУ «Госюрбюро по Самарской области» в Самаре. Также известно, что в 2015 году бывший служитель Фемиды участвовал в конкурсе на пост главы Самарского района, но выиграть ему не удалось.

Напомним, вечером 30 декабря 2021 года очевидцы сообщили о нетрезвом водителе на «Ладе». Его заметили в районе улицы Ново-Вокзальной и проспекта Карла Маркса. Когда полицейские прибыли на место, там никого не оказалось. Машину нарушителя удалось найти неподалеку от Фрунзенского моста. Водитель показал сотрудникам ГИБДД и активистам корочки судьи. На него составили протокол и направили материалы в прокуратуру. По словам депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, после новогодних праздников мужчину могут лишить статуса судьи.