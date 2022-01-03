В Самаре каршеринговая иномарка снесла дорожный знак и осталась без багажника

Машину бросили после ДТП на улице Максима Горького Фото: Скриншот с видео

В центре Самары произошло серьезное ДТП с участием каршерингового автомобиля. На пересечении улиц Максима Горького и Льва Толстого иномарка снесла дорожный знак и вылетела с проезжей части. Местный видеоблогер Сергей Бобин 3 января 2022 года снял последствия аварии с высоты птичьего полета.

Судя по видео, легковушка съехала с дороги, протаранила знак пешеходного перехода и, вероятно, «повстречалась» со столбом. Удар был сильным. Машина осталась без багажника. Передние двери иномарки открыты. Рядом с авто никого нет.

Пострадал ли кто-нибудь в ДТП, пока не известно. Установить все обстоятельства происшествия предстоит сотрудникам правоохранительных органов.