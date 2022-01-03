Злостный нарушитель ПДД сбил пешехода во дворе на ул. Гагарина в Самаре

За последний год водителя 58 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В воскресенье, 2 января 2022 года, в Октябрьском районе Самары произошло ДТП с участием пешехода. В 5:40 во дворе на улице Гагарина под колеса автомобиля «Лада Веста» угодил 48-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации сотрудников ГИБДД, за рулем отечественной легковушки находился 29-летний молодой человек. За последний год его 58 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. Водитель сбил пешехода, двигаясь по дворовому проезду вдоль дома № 28 по улице Гагарина.

Пострадавший получил травму головы. На машине скорой помощи мужчину увезли в ближайшую больницу. Там медики осмотрели его и отправили лечиться домой.

Сейчас полицейские продолжают устанавливать все детали ДТП. Проводится проверка.