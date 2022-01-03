На кладбище в Тольятти неизвестные в масках разбили кувалдой «Весту»

Полицейские ищут преступников, повредивших чужой автомобиль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти правоохранители ищут преступников в медицинских масках, которые избили кувалдой автомобиль «Лада Веста». Инцидент произошел на территории кладбища ТоАЗ в начале декабря 2021 года.

— Неизвестные разбили заднее ветровое стекло, смяли ребро жесткости над задним правым ветровым стеклом и верхний угол правой передней двери. Сумма ущерба составила почти 62 тысячи рублей, — сообщил «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

По предварительной информации, злоумышленников было двое. Одному на вид 35-40 лет, а второму 28-35 лет. Оба плотного телосложения. Были одеты во все темное, на голове капюшон. На лице одного мужчины была черная медицинская маска, а на лице второго — синяя.

В минувшую пятницу, 31 декабря 2021 года, правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества». Известно, что машина принадлежит супружеской паре. Мужчина неофициально трудится копщиком могил на кладбище, а его жена нигде не работает.