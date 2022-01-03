Туристический поезд в гости к Деду Морозу отправится из Самары 4 января 2022 года

Самарцы побывают в гостях у главного зимнего волшебника и у Кикиморы Вятской Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 4 января 2022 года, из Самары отправится туристический поезд в Великий Устюг. Юные путешественники и их родители побывают в гостях у Деда Мороза и в резиденции Кикиморы Вятской (Киров). Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

С ж/д вокзала в Самаре поезд тронется в путь в 20:50 (мст) 4 января. В Великий Устюг он прибудет 6 января в 7:05. В тот же день состав поедет обратно. Отправление намечено на 20:40. В пятницу, 7 января, поезд приедет в Киров, а на следующий день в 15:00 вернется в Самару.

Во время пути запланированы три остановки: 4 января — в Сызрани, 5 января — в Саранске и Нижнем Новгороде. Местные жители тоже смогут присоединиться к путешествию. Отметим, в туристическом поезде предусмотрены плацкартные и купейные вагоны, а также вагон-ресторан, где можно будет заказать горячее питание, напитки и десерты.