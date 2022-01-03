Морозы задержатся в Самарской области до Рождества 7 января 2022 года

4-6 января 2022 года по ночам в Самарской области будет очень холодно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали, как долго продлятся морозы в Самарской области. По их прогнозам, холодная температура продержится в регионе до наступления Рождества, 7 января 2022 года.

— В первую половину недели ожидаются понижение температуры и небольшой снег. Затем в Поволжье начнет поступать теплый и влажный воздух. Температура повысится, пойдут небольшой и умеренный снег, мокрый снег, морось, — сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на вторник, 4 января 2022 года, столбик термометра в Самарской области опустится до -15...-20 °C, местами до -25 °C. Днем пойдет небольшой снег. Температура воздуха составит -12...-17 °C.

В ночь на среду, 5 января, в регионе похолодает до -17...-22 °C, а местами и до -27 °C. Днем существенные осадки не ожидаются. Будет дуть небольшой северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Столбик термометра поднимется до -13...-18 °C.

В ночь на четверг, 6 января, в губернии пойдет небольшой снег. Юго-восточный ветер усилится до 7-12 м/с. Температура воздуха будет держаться в пределах -19...-24 °C. Днем ожидаются умеренные осадки. «Потеплеет» до -5...-10 °C.