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Общество4 января 2022 5:52

В Самаре с января 2022 года поменялась нумерация четырех автобусных маршрутов

Теперь автобусы имеют статус межмуниципальных
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Четыре маршрута продлили до Кошелев Парка

Четыре маршрута продлили до Кошелев Парка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Городские власти приняли решение изменить статус четырех автобусных маршрутов, которые следуют до поселка Петра Дубрава. Автобусы стали межмуниципальными и изменили свою нумерацию.

Так, в связи с тем, что автобусы продлили свои маршруты, теперь у них новые номера. Стоит отметить, что существенных изменений нет – поменялась одна цифра в номере, поэтому путаницы произойти не должно.

Так, вместо автобусного маршрута №205 – появился № 305 (отходит от поселка Петра Дубрава следует до Речного вокзала).

Вместо автобусного маршрута № 295 – появился №395 (также отходит от поселка Петра Дубрава до Речного вокзала).

Вместо автобусного маршрута №268 – появился №368 (отходит от поселка Петра Дубрава следует до улицы Красных Коммунаров).

Вместо автобусного маршрута №96 – появился №396 (отходит от Петра Дубрава и следует до улицы Тухачевского).

В городской администрации отметили, что изменений в схемах маршрутов не будет, автобусы будут курсировать со всеми прежними остановками.