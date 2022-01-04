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Общество4 января 2022 7:01

В Самаре полицейские поймали пьяного водителя на улице Георгия Ратнера

Местные жители заметили подозрительный автомобиль и позвонили в полицию
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Водителя задержали по сообщению от очевидцев

Водителя задержали по сообщению от очевидцев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативному дежурному отдела полиции поступило сообщение, что на улице Георгия Ратнера был замечен автомобиль, за рулем которого находится предположительно нетрезвый водитель.

Сотрудники ДПС вскоре остановили указанный автомобиль ВАЗ-21103. За рулем находился 48-летний житель Самары с явными признаками алкогольного опьянения. Полицейские предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование, но тот отказался.

- Водителя отстранили от управления транспортным средством и составили на него протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, который направлен для принятия решения в суд. Автомобиль был помещен на специализированную стоянку, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области

Теперь нетрезвому водителю грозит до 2 лет лишения права управления автомобилем, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Если самарец сядет за руль в нетрезвом виде повторно, то штраф увеличится до 50 тысяч рублей и его лишат прав на 3 года.