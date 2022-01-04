Жители Самары мечтают получить на Новый год в подарок старинную монету

Самарцы мечтают о деньгах и вкладах в будущее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис Ozon провел опрос среди россиян и выяснил, какой необычный подарок они мечтают получить на Новый год. Выяснилось, что каждый третий житель Самары хотел бы получить в подарок старинную или сувенирную монету.

Дальновидные жители Самары считают такой подарок не только оригинальным, но и имеющим ценность, ведь со временем стоимость монеты будет расти.

Однако самарцы отмечают, что для настоящего ценителя сложно подобрать действительно что-то стоящее. Хотя найти подарок для коллекционера намного проще, чем для человека без увлечений. Каждый седьмой житель Самары сами что-то коллекционируют, и это значительно облегчает друзьям выбор презента.

В Самаре нумизматикой серьезно увлекаются 20% опрошенных респондентов, но антикварные и сувенирные моменты дарят не только коллекционерам. Жители Самары уверены, что такой подарок не просто оригинальный, а это ликвидный актив, который стабильно растет в цене. Поэтому на Новый год самарцам дарят не только символ, но и реальное финансовое благополучие.

Согласно исследованию Ozon, в декабре 2021 года продажи старинных и сувенирных монет в Самаре и по области выросли на 54%. Самыми популярными стали набор монет, посвященных 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года, 25-рублевая монета «60 лет первому полету человека в космос» и 25-рублевая монета «Самоотверженный труд медицинских работников».