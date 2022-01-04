В Самаре в ночь на 4 января 2022 года при пожаре в заброшенном здании погиб человек

Личность погибшего устанавливается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре около половины третьего ночи, 4 января 2022 года, на улице Технической, 20 произошел крупный пожар в неэксплуатируемом строении. Во время тушения пожарные обнаружили в здании тело неизвестного человека.

Пожар распространился на площади 100 квадратных метров. К тушению по повышенному рангу сложности «1-БИС» было привлечено 30 человек личного состава, в том числе 4 звена газодымозащитников.

Во время тушения в сгоревшем здании было обнаружено тело человека. В настоящее время его личность устанавливается. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.