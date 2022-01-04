В Самарской области мужчина попытался зарубить топором свою знакомую

Расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Отрадный Самарской области в одной из квартир на улице Ленина произошло ЧП – 58-летний мужчина набросился с топором на свою 36-летнюю знакомую. Мужчина ранил женщину в спину, к счастью, она выжила.

Как стало известно, у нападавшего и его знакомой возникла ссора. На почве неприязненных отношений, мужчина схватил топор и вонзил его в спину потерпевшей. Преступный умысел, направленный на убийство женщины, довести до конца, к счастью, не удалось, так как разъяренного мужчину обезвредили очевидцы, которые также находились в тот день в квартире.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Следователи совместно с сотрудниками ГУ МВД по Самарской области проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.