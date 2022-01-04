В Самаре искатель металлолома оказался под завалами при обрушении заброшенного здания

В результате ЧП полностью обрушилась кровля и частично кирпичные стены сооружения. Фото: ПСО по г. Самаре

В поселке Управленческий, недалеко от Вертолетной площадки, произошло обрушение заброшенного строения. Под обломками оказался самарец, который в момент ЧП собирал металлолом.

- Мужчина собирал металлолом на заброшенных складах и повредил конструкцию. В результате произошло обрушение, и пострадавший оказался под завалами, - рассказали в Поисково-спасательном отряде Самары.

К счастью мужчина выжил, но ему зажало ноги. К месту ЧП выехали оперативные службы. Спасатели с помощью гидравлического инструмента приподняли участок обрушившейся кровли и проникли внутрь завала. У пострадавшего были травмированы обе ноги и он получил сильное переохлаждение. Спасатели деблокировали мужчину и передали его медикам для дальнейшей госпитализации в больницу.