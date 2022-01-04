В Самаре Дом купца Маштакова подключат к коммуникациям до апреля 2022 года

Памятник деревянного зодчества начала ХХ века начали реставрировать в 2021 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжается реконструкция Дома купца Маштакова на улице Самарской. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что в скором времени особняк подключат к коммуникациям. Подключение планируют завершить в течение четырех месяцев.

Памятник архитектуры начали реконструировать в 2021 года. В настоящее время завершены работы по усилению фундамента, сейчас ведутся работы по отделке внутренних помещений. По окончанию всех работ в особняке Маштакова планируют разместить арт-купеческую чайную «Заварка», а на втором этаже будет музей и многофункциональное экспозиционное пространство.

Стоит отметить, что планируется преобразить не только сам старинный Дом, но и сквер возле него. Благоустройством прилегающего пространства будет заниматься городская администрация.