На 9 просеке в Самаре не смогли разъехаться две дорогие иномарки

В аварии пострадал один человек Фото: ГУ МВД России по Самарской области

4 января не задалось у двух жителей 9 просеки в Самаре. Элитный район, небедные люди и дорогие машины не спасают от элементарных дорожных неприятностей. Вчера там столкнулись Audi и Nissan Terrano.

«Списать» происшествие на счет плохой погоды, сумерек или ночной мглы не получается – авария произошла в 15.20 дня при свете солнца и при вполне приличных дорожных условиях - дорога там расчищена, что называется «от борта до борта».

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Nissan Terrano:

- Автомобиль двигался по ул.Сквозной и при повороте налево – на 9-ю просеку – не уступил дорогу Audi, - говорят в облМВД.

В аварии пострадал водитель второй иномарки – 23-летнего молодого человека осмотрели медики, оказали ему необходимую помощь, после чего отпустили домой.

По факту ДТП в полиции сейчас проводится проверка, а страховщики тем временем подсчитывают ущерб.