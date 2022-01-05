Житель Тольятти похвастался своим достоинством и подпал под уголовную статью

Фото, на которое обратила внимание полиция, сделано в 2018 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дмитрию из Тольятти 27 лет, он имеет судимость за мошенничество, работает автомойщиком. В этом году молодой мужчина стал фигурантом уголовного дела из-за фотографии, которую сделал... в 2018 году.

- По нашим данным, в апреле 2018 года в соцсети он отправил фотографию пользователю по имени Светлана, это изображение экспертами признано порнографическим материалом, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах.

Что заставило Дмитрия похвастаться своим достоинством три года назад, осталась ли Светлана этим недовольна, и почему полиция «возбудилась» только сейчас, история умалчивает.

Однако уголовное дело в январе этого года открыли по ст.252 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов», Дмитрий вину признал, в содеянном раскаялся и даже написал явку с повинной.