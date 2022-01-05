Тела женщины и ребенка обнаружены в бане в Самарской области

Кого винить в произошедшей трагедии - пока не понятно. Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Вечером 4 января в селе Мордовская Селитьба в Сергиевском районе произошла трагедия. В бане, которая расположена на участке возле частного дома на ул.Кооперативной, были обнаружены тела двух человек. Погибли 44-летняя женщина и ее дочка. Девочке было всего девять лет.

Что именно произошло с ними, сейчас выясняют сотрудники регионального Следственного комитета.

- По предварительным данным, причиной их гибели послужило отравление продуктами горения, - сообщает пресс-служба ведомства.

Всю ночь на месте работали криминалисты, которые пытались установить, как так произошло, что угарный газ стал скапливаться в помещении бани и почему никто не забил тревогу вовремя.

Решение о возбуждении уголовного дела пока не принято. Кого винить в произошедшей трагедии - не понятно.

«Комсомолка» следит за развитием событий.