Самарские следователи разбираются в таинственной гибели мужчины

По предварительным данным, мужчина умер из-за ножевого ранения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 2 января в дежурную часть полиции Промышленного района поступило сообщение о трупе. Василию Михайловичу был 71 год, он умер у себя дома. Вот только точно не из-за болезни или несчастного случая.

- Первое, что бросалось в глаза – это рана на животе, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Предположительно, она была нанесена ножом, но точнее сказать предстоит экспертам.

Интересно, что бывшая жена Василия Михайловича, которая и вызвала полицию, утверждает, что он покончил с собой: мол, не раз говорил, что не хочет жить, да и нервишки у него шалили.

По ее словам, он даже состоял на учете с неким диагнозом, но так это или нет, доподлинно не известно.

Была ли смерть Василия Михайловича криминальной, теперь предстоит установить силовикам. Информации о возбуждении уголовного дела пока что нет.