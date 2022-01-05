Самарские следователи разбираются в таинственной гибели мужчины

По предварительным данным, мужчина умер из-за ножевого ранения
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Днем 2 января в дежурную часть полиции Промышленного района поступило сообщение о трупе. Василию Михайловичу был 71 год, он умер у себя дома. Вот только точно не из-за болезни или несчастного случая.
- Первое, что бросалось в глаза – это рана на животе, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Предположительно, она была нанесена ножом, но точнее сказать предстоит экспертам.
Интересно, что бывшая жена Василия Михайловича, которая и вызвала полицию, утверждает, что он покончил с собой: мол, не раз говорил, что не хочет жить, да и нервишки у него шалили.
По ее словам, он даже состоял на учете с неким диагнозом, но так это или нет, доподлинно не известно.
Была ли смерть Василия Михайловича криминальной, теперь предстоит установить силовикам. Информации о возбуждении уголовного дела пока что нет.