Небольшая, но душевная: какую елку ставили на площади Куйбышева в Самаре в 1967 году

Новогодняя елка на площади Куйбышева полвека назад. Фото: из фондов ЦГАСО

Небольшая, но нарядная: так вспоминают самарцы главную городскую елку, которую ставили в Самаре (тогда еще - Куйбышеве) полвека назад.

А благодаря фотографии, которую предоставили сотрудники Центрального государственного архива Самарской области, мы можем сравнить воспоминания и реальность!

На фото, которое датируется 1967 годом, запечатлена площадь Куйбышева, Дедушка Мороз, детвора и, конечно же елочка.

Да, деревце, очевидно, было тогда пониже, чем те красавицы, что красуются на площади в наше время, зато как украшено! Недорого, но душевно: гирлянды с раскрашенными красками лампочками, бумажные игрушки, «дождик».

Самарцы вспоминают: тогда на площади Куйбышева ставили деревянные горки, плюс водили среди гуляющих лошадок, на которых могла покататься детвора.

Уважаемые читатели, а вы что помните о тех временах? Пишите в комментариях о самой красивой самарской елочке, которую запомнили лично вы!