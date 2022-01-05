Жители Казахстана пытались прорваться к трассе «Самара – Шымкент»

На протесты в Казахстане вышло огромное количество людей Фото: REUTERS

О попытке перекрытия трассы «Самара – Шымкент» 5 января сообщило радио «Азаттык», корреспондент этой компании сейчас находится в городе Уральске и ведет оттуда прямой репортаж.

По данным издания, сегодня на протесты в этом городе вышли сотни людей, которые выражали свое недовольство растущими ценами. Собрались они возле торгового центра на окраине города, рядом с ним как раз и пролегает трасса.

Примерно после полуторачасового митинга люди потянулись к дороге, которая связывает Самару и Шымкент. Предположительно, они хотели перекрыть движение по ней.

Сделать это горожанам не дали полицейские, которые выставили оцепление. Люди попытались его прорвать, но в итоге отступили и потянулись к центру города.

В Казахстане также в настоящее время находится спецкор kp.ru Владимир Ворсобин. «Комсомолка» ведет прямую трансляцию с места событий.

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