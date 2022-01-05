Самарскому общественнику вручили медаль в МВД России

Ему вручили медаль «30 лет службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД России» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В декабре в Москве наградили самарского общественника. Александр Березовский возглавляет Самарскую благотворительную общественную организацию «Ремар», которая занимается социальной реабилитацией и помощью не только людям с зависимостями, но и их семьям.

За 18 лет работы центр помог многим людям, реализовывал множество социальных антинаркотических и профилактических программ, и полицейские это оценили.

В конце декабря Александру Березовскому вручили медаль «30 лет службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД России» и благодарственное письмо за подписью врио начальника соответствующего подразделения МВД России Бориса Яковченко.

«За содействие в реализации антинаркотических проектов, активную и плодотворную деятельность в сфере противодействия распространению наркотиков, профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни», - говорится в благодарственном письме.