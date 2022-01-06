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Общество6 января 2022 6:49

В Самаре открыты лыжные трассы в парках и на набережной в январе 2022 года

В мэрии рассказали, где можно покататься и взять спортинвентарь напрокат
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Для самарцев проложили лыжни во многих городских парках.

Для самарцев проложили лыжни во многих городских парках.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре открыты лыжные трассы в парках и на набережной в январе 2022 года. В мэрии рассказали, где горожане могут покататься или взять зимний спортинвентарь напрокат.

Как сообщили в горадминистрации, лыжные трассы организованы на территории лесопарка 60-летия Советской власти, а также в нескольких городских парках: Гагарина, Щорса, Молодежном, Загородном, в парке «Дружба» и «Победы», на Воронежских озерах, в скверах Фадеева и Мира. Также лыжню проложили на I и II очередях набережной, в районе дома 86 по улице Клинической.

Самые масштабные лыжные трасы традиционно организованы на «Чайке» в Управленческом.

- В спорткомплексе есть раздевалка, работает прокат спортивного инвентаря, - прокомментировали в мэрии. - Кроме того, прокат лыж организован на территории 15 квартала Мехзавода.