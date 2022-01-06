Волонтеры "Единой России" активно помогали медикам

В Самаре волонтеры «Единой России» помогли врачам на пунктах вакцинации. Акция «Заботимся о тех, кто заботится о нас» была инициирована в ноябре секретарем Самарского реготделения партии, главой региона Дмитрием Азаровым.

Два месяца 20 волонтеров работали на десяти круглосуточных пунктах вакцинации.

- С семи часов вечера и до часу ночи – традиционно основный наплыв людей на прививку от COVID-19, - рассказала завотделением медпрофилактики ГБ№6 Екатерина Морозова..- Волонтеры в это время помогали врачам - измеряли температуру желающим привиться, помогали заполнить документы, показывали расположение прививочных кабинетов. Также ребята вносили медданные в журнал регистрации – это не сложная процедура, но она отнимает немало времени у медсестер.

Активно помогали медикам и закрепленные за больницами и поликлиниками автоволонтеры.

- Особенно мы благодарны «Единой России» за предоставленных амбулаторному звену волонтеров-водителей вместе с машинами. Они очень помогли нам в оказании медпомощи пациентам с температурой на дому, благодаря их помощи мы смогли объехать больше пациентов, - отметила Екатерина Морозова.

Также добровольцы «Единой России» ежедневно доставляли на пункты вакцинации фрукты, сладости, чай, кофе и пирожки, чтобы поддержать медиков.