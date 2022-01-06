Сейчас с делом разбираются правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре студентку изнасиловали в подъезде. Об этом журналисту «КП-Самара» сообщили собственные компетентные источники.

21-летняя Лера К. (имя изменено) учится в другом городе и приехала домой на каникулы. Она не подозревала, что станет здесь жертвой насильника.

Нападение на девушку произошло в подъезде ее дома рано утром 3 января. По предварительной версии, жертва могла быть знакома с насильником. Также сообщается, что молодой человек был нетрезв.

Пострадавшая написала заявление в полицию, теперь с делом разбираются правоохранители.