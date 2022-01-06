Суд приговорил злоумышленников к штрафу. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области агроном с трактористами украли семечек на миллион рублей. Однако в результате им пришлось не только возместить ущерб, но и выплатить внушительный штраф.

Все произошло осенью 2020 года. Руководитель одного из сельхозпредприятий Красноармейского района Самарской области обратился в полицию с заявлением: у него с поля исчез внушительный объем семян подсолнечника. Правоохранители осмотрели место происшествия, изучили следы шин, опросили местных жителей – и в результате вышли на подозреваемых.

Злоумышленниками оказались два тракториста-машиниста и 56-летний агроном по кормопроизводству из поселков Ленинский и Софинский. Мужчин задержали, и они не стали отпираться. Как рассказали в ГУ МВД по Самарской области, сельчане признались, что нашли покупателя на колхозные семена «на стороне» и отгрузили 42 тонны подсолнечника в обход собственника полей. От покупателей они получили на троих 600 тысяч рублей и разделили их поровну.

Правоохранители оценили причиненный ущерб в миллион рублей и возбудили уголовное дело за кражу в особо крупном размере. Злоумышленникам пришлось возместить ущерб, кроме того, суд приговорил каждого из них к уплате штрафа в 100 тысяч рублей.