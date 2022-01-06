В военном городке под Самарой появился снежный тигр в январе 2022 года

Вот такой милый тигр появился в Рощинском. Фото: соцсети

В военном городке под Самарой в январе 2022 года появился снежный тигр. Огромную скульптуру символа года из снега слепили военнослужащие гарнизона в поселке Рощинский.

Фотографиями снежной скульптуры в социальных сетях поделились местные жители.

- Наши ребята, военнослужащие, подарили нам вот такую красоту! – делится впечатлениями местная жительница Мария. – Кроме тигра они слепили еще паровоз и Деда Мороза.

В комментариях местные жители восхищаются мастерством авторов скульптур и выражают благодарность военным за такой подарок.