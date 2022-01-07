В Рождество в Самаре объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда и тумана

Погода устроила странные качели

В Самарской области днем 7 января 2022 продолжает действовать желтый уровень опасности. Об этом сообщают синоптики Приволжской УГМС. Потепление началось еще с вечера и к утру температура достигла -5 -3 градусов. Вечером и ночью шел мокрый снег, такие же осадки обещают и днем.

В итоге по области будет гололедица и туман при видимости 500 метров и менее. Также дует не самый слабый ветер - 7-12 метров в секунду. А температура по области вовсе достигнет +3 градусов, в Самаре обещают 0 +2 градусов.

Жителей региона предупреждают об опасности такой погоды. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и постараться без особой необходимости не планировать дальние путешествия. Осторожными стоит быть и пешеходам. В гололед стоит передвигаться по городу осторожно, выбирать обувь с нескользкой подошвой, стараться идти маленькими шагами.

А уже 8 января начнется похолодание. Температура опустится до -8 - 15 градусов.