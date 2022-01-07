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Происшествия7 января 2022 5:38

В Самаре бухгалтер украла миллион рублей у своей компании и отдала их знакомому

Работодатель сначала надеялся, что женщина вернет деньги, но все оказалось напрасным
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Бухгалтер решили разжиться деньгами на счетах фирмы

Бухгалтер решили разжиться деньгами на счетах фирмы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 38-летнюю женщину отправили на два года в колонию за присвоение денег у компании, в которой она работала бухгалтером. Крупную недостачу на счетах фирмы обнаружил директор. Не хватало больше миллиона рублей. Он начал свое расследование и бухгалтер во всем призналась, но обещала деньги вернуть.

Однако, шло время, а женщина не предпринимала шагов, чтобы покрыть недостачу. Тогда работодатель прошел в полицию. Правоохранители быстро выяснили, что женщина в течение трех месяцев незаконно снимала деньги со счетов фирмы и отдавала их кавалеру. Видимо, она надеялась, что тот деньги вернет - и никто не заметит таких операций. Но либо тот самый знакомый оказался нечестным, либо он вообще пропал - все махинации выплыли наружу.

Женщину отдали под суд, где все собранные доказательства признали убедительными. Теперь растратчице предстоит отправиться в исправительную колонию общего режима на два года. А часть похищенных денег бывшая бухгалтер вернула еще на этапе предварительного следствия.