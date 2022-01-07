Житель Сызрани украл 312 тысяч рублей с транспортных карт белорусских дальнобойщиков

Сызранец украл топливную карту и тратил с нее деньги

Житель Сызрани попался на мошенничестве с транспортными картами, которые он украл у белорусских дальнобойщиков. С просьбой о помощи к полицейским обратилась компания из соседнего государства. Здесь рассказали, что с топливных карт, которые принадлежат фирме, кто-то оплачивает бензин на разных заправках в Самарской области, а именно - рядом с Сызранью.

Сотрудники полиции отправились на эти заправки, посмотрели видеозаписи и выяснили, кто является злоумышленником. Его задержали на съемной квартире в Сызрани - при мужчине были транспортные карты. Оказалось, что он предлагал водителям заправиться со скидкой - и расплачивался вот такими картами. На этот момент подтверждено хищение 312 тысяч рублей.

Вскоре также выяснилось, что злоумышленник уже был судим ранее и неоднократно, а также был объявлен в розыск судом в Уфе. Он скрылся от суда из-за аналогичного преступления. Теперь же мужчине судя по всему предстоит разом ответить за все свои прегрешения.