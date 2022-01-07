Жители Самары пожаловались на недостаток туалетов на праздничной площади Куйбышева

В Самаре красиво украсили площадь, но жителей не удовлетворили туалеты

Жители Самары пожаловались на недостаточное количество туалетов на площади Куйбышева, которая стала центром новогодних гуляний. Недовольство высказали родители с детьми. Одна из мамочек написала, что была вынуждена пойти в туалет с ребёнком в ближайшее кафе и заплатить 100 рублей. В администрации на жалобы отреагировали, но объяснили, что всё не так плохо.

- Бесплатный общественный туалет на площади есть в сквере, также работают передвижные кабинки биотуалетов, - отметили в администрации.

Но сами жители отметили, что голубые кабинки не бесплатны. Они рассказали, что за пользование пришлось заплатить 15 рублей. А самое неприятное, что в 17.00 эти туалеты переставали работать. В администрации обещали обратить внимание на эту проблему и разобраться с ней.

Однако, жители отметили, что в городе в целом есть проблема с общественными туалетами, их мало, а там, где они есть, не всегда имеются указатели.