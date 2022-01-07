Опасная погода: синоптики обещают самарцам гололед и сильный ветер

Погода опять меняется и становится опасной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские синоптики поделились предупреждениями на 8 января 2022 года. Приволжское УГМС сообщает о желтом уровне опасности на ночь и день, связанные с двумя природными явлениями. Во-первых, снова будет меняться температура - если 7 января было тепло до +2 +3 градусов, то 8 января вновь похолодает до -8 -15 градусов.

Все это приведет к тому, что на дорогах и пешеходных тротуарах будет гололед. Из-за похолодания подтаявший снег покроется ледяной корочкой и находиться на улице и особенно передвигаться будет не очень приятно.

Не самых лучших ощущений добавит еще и ветер, который разойдется до 15-20 метров в секунду. МЧС предупреждает, что в такую погоду лучше не находиться рядом с плохо закрепленными конструкциями, старыми деревьями. Лучше всего до минимума ограничить передвижения в столь неприятных погодных условиях и отложить дальние поездки на автомобилях, а если такая необходимость есть - неукоснительно соблюдать правила движения.