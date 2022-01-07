В Самаре взяли под охрану военные казармы Линдовского городка

Линдов городок частично останется в жизни Самары

В Самаре взяли под охрану комплекс военных казарм Линдовского городка. Здания находятся на территории бывшего ГПЗ-4. Казармам мог угрожать снос, но теперь их взяли под охрану, как здания, имеющие историческую и архитектурную ценность. Снести их уже не получится, можно только отреставрировать и использовать, например, как ресторан.

Сам Линдовский военный городок был построен в 1906-1911 годах, там было более 100 зданий, включая гаупвахту, ветеринарную лечебницу, баню, склады и конюшни. После на территории военного городка находился подшипниковый завод, но затем он прекратил свою работу.

На территории должен появиться жилой квартал. А приказом утверждены границы объекта культурного наследия регионального значения, это несколько домов на ул. Мичурина.