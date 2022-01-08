В Самару в январе 2021 года возвращаются морозы

В Самаре крепчают морозы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область в январе 2021 года возвращаются морозы. Их принесет нам атлантический циклон, смещающийся в восточном направлении. Пока регион находится в его ложбине - а это произойдет 8 января - будет понижаться температура, идти снег и дуть порывистый ветер. Уже девятого января осадки прекратятся, а морозы будут крепчать.

Погода в Самарской области на ближайшую неделю будет морозной, но это все равно ненадолго. К концу недели по предварительным прогнозам морозы спадут. Будут ли в этом году крещенские морозы, пока тоже неизвестно. На Рождество в Самаре была температура выше ноля, ночью подморозило и снег покрылся хрустящей корочкой.

9 января днем будет холодно до -15, ночью до -19, такая же погода останется и 10 января. А это уже будет начало новой посленовогодней рабочей недели. Так что не забывайте про теплые вещи и берегите свое здоровье.