Общественный транспорт в Самаре могут перевести на брутто-контракты

Общественный транспорт Самары могут ждать преобразования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации Самары рассматривают перевод общественного транспорта города на брутто-контракты. Это должно решить проблему, когда коммерческие перевозчики выбирают только самые востребованные маршруты с быстрой окупаемостью и никто не хочет обслуживать длинные социальные маршруты. Про такую схему рассказал журналисту КП-Самара заместитель руководителя департамента транспорта Юрий Тапилин.

- Брутто-контракт это схема, когда между пассажиром и коммерсантом есть дополнительный посредник-организатор. Он выплачивает перевозчикам деньги не за количество перевезенных пассажиров, а за километраж пробега. Перевозчик получает четкое расписание на каждом из маршрутов, которое обязан соблюдать вне зависимости от наполняемости салона, - рассказал он.

По словам представителя дептранса, такая схема уже была опробована на маршрутах к городским кладбищам, когда договор заключался по типовым контрактам минтранса и перевозчик получал оплату за четкое соблюдение параметров количества рейсов и расписания. В 2022 году такую схему намерены опробовать на дачных маршрутах, ну а потом - на обычных городских. При этом выберут самые длинные - чтобы эффект был виден сразу.

Есть и опасности, так что проводить политику преобразований дептрансу придется крайне внимательно:

Если мы спланируем мало и неправильно, а потом законтрактуемся, то в период действия контракта будем получать жалобы. Но если запланируем избыточно, то не будем вылезать из проверок, которые будут задавать резонные вопросы – зачем вы платите деньги за то, что автобус ездит полупустой, - добавил Тапилин.

Напомним, что в этом году подорожал билет на проезд в общественном транспорте. Теперь выложить за проезд наличными придется 35 рублей, при безналичном расчете билет стоит 32 рубля.