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Общество8 января 2022 6:02

В Тольятти на 27 году жизни умер российский боксер

Арест Саакян скончался от травм, полученных в последнем бою
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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На 27 году из жизни ушел российский боксер Арест Саакян. ФОТО: Соцсети

На 27 году из жизни ушел российский боксер Арест Саакян. ФОТО: Соцсети

В Тольятти от полученных на ринге травм скончался российский боексер с армянскими корнями Арест Саакян. Спортсмена не стало на 27 году жизни.

Боксер выступал во втором среднем дивизионе, 26 декабря 2021 года он провел свой последний в жизни бой. В результате 8 раундов рейтингового поединка Арест проиграл чистым нокаутом россиянину Игорю Семернину.

От полученных повреждений Саакян впал в кому и пробыл в том состоянии 12 дней в одной из местных больниц. Накануне стало известно о гибели бойца. Фанаты высказывают сожаление и соболезнования родным боксера в соцсетях.