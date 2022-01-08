В Самаре водитель врезался в газопровод и скрылся с места ДТП. ФОТО: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре 7 января на территории Красноглинского района города Самары произошло ДТП. В результате аварии пострадала женщина-пассажир, находившаяся в автомобиле.

По версии следствия, 57-летний водитель Лада Гранта около 08:30 двигался от поселка Прибрежный в направлении поселка Пискалинский взвоз. Мужчина допустил выезд на обочину, в результате чего потерял управление автомобилем, съехал с дороги и врезался в газопровод, расположенный по ходу движения автомобиля.

Мужчина выбрался из автомобиля и скрылся с места ДТП, после чего его задержали полицейские. В результате аварии пострадала 69-летняя пассажирка, которая в тот момент находилась в автомобиле. Женщину доставили в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.