В Самаре определили подрядчика для отлова бродячих животных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре определили подрядчика, который будет заниматься отловом бродячих животных в городе и области в 2022 году. Им стало ООО «Добрые люди», которое было единственным участником аукциона. Заказчиком выступает департамент городского хозяйства и экологии. За работы компании заплатят 14 миллионов 753 тысячи рублей.

ООО «Добрые люди» будут ловить животных, отвозить на осмотр к ветеринару, вакцинировать и стерилизовать. В течение 20 дней собак и кошек будут держать в специально приюте, откуда их могут забрать себе домой все желающие.

После этой процедуры собак с электронными метками будут возвращаться в прежнюю среду обитания. При необходимости больных собак будут держать под надзором или усыплять.