В Самаре мужчина напал с перцовым баллончиком на семью с двумя детьми. ФОТО: Скриншот из видео

В Самаре мужчина напал с перцовым баллончиком на мужчину и двух его дочерей. Об этом сообщает ГТРК Самара. Видео инцидента запечатлел местный житель.

По словам потерпевшего, нападение произошло 8 января во дворе дома по проспекту Масленникова 15. На мужчину и его 3 и 5-летнюю дочерей напал сосед. Он вел себя неадекватно и распылил перцовый баллончик в людей. Пострадавшим пришлось вызывать скорую помощь. Очевидцы утверждают, что девочку получили ожоги 1 степени.

Когда мужчину с детьми погрузили в спецтранспорт, дебошир продолжил нападать и попытался вытащить пострадавшего из скорой помощи, но на выручку пришли неравнодушные прохожие. Причина конфликта до сих пор остается невыясненной.