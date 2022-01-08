Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 января 2022 12:17

В Самаре мужчина напал с перцовым баллончиком на семью с двумя детьми

Пострадавших увезли на машине скорой помощи
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
В Самаре мужчина напал с перцовым баллончиком на семью с двумя детьми. ФОТО: Скриншот из видео

В Самаре мужчина напал с перцовым баллончиком на семью с двумя детьми. ФОТО: Скриншот из видео

В Самаре мужчина напал с перцовым баллончиком на мужчину и двух его дочерей. Об этом сообщает ГТРК Самара. Видео инцидента запечатлел местный житель.

По словам потерпевшего, нападение произошло 8 января во дворе дома по проспекту Масленникова 15. На мужчину и его 3 и 5-летнюю дочерей напал сосед. Он вел себя неадекватно и распылил перцовый баллончик в людей. Пострадавшим пришлось вызывать скорую помощь. Очевидцы утверждают, что девочку получили ожоги 1 степени.

Когда мужчину с детьми погрузили в спецтранспорт, дебошир продолжил нападать и попытался вытащить пострадавшего из скорой помощи, но на выручку пришли неравнодушные прохожие. Причина конфликта до сих пор остается невыясненной.